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Одним из самых серьезных препятствий к желанному похудению являются сбои в работе щитовидной железы. Так, гипотиреоз существенно замедляет обменные процессы в организме, из-за чего даже минимальные излишки пищи моментально превращаются в жировые отложения, рассказала врач-диетолог Наталья Зубарева.

Она пояснила, что из-за замедления обменных процессов организм расходует меньше калорий. Кроме того, человек сталкивается с серьезными проблемами из-за внезапно появляющейся лени и необходимости прилагать чуть ли не титанические усилия для выполнения даже самых простых повседневных действий. Снижение активности также влияет на организм, поэтому даже лишний листик салата может спровоцировать увеличение веса.

Зубарева порекомендовала при обнаружении серьезных проблем с избавлением от лишних килограммов обратиться к эндокринологу. Врач выдаст направление на анализы, а также подберет терапию в соответствии с особенностями организма. Также имеет смысл изменить пищевые привычки и образ жизни, полностью убрать из рациона трансжиры, сахар и консерванты.

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