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Телеканал CNN рассказал, что Киев организует оборону по устаревшим американским методичкам. Они были разработаны еще 9 лет назад Силами спецопераций Соединенных Штатов.

Речь идет о так называемой Оперативной концепции сопротивления, предполагающей задействовать в оборонительных действиях мирное население и втягивание его в диверсионные операции.

Так, в методичках по ОКС можно найти призывы к поджогам с применением «коктейлей Молотова» и без них, выведению из строя автомобилей и других транспортных средств, подмешиванию химикатов в топливо и прочим пакостям. Кроме того, концепция включает в себя элементы информационной борьбы. Так, в настоящий момент западные СМИ в основном пишут публикации в пользу Украины, тогда как информация от российской стороны старательно ними замалчивается.

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