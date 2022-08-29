Российские ВС уже готовят секретное оружие против американских РСЗО HIMARS, сообщила в своем очередном докладе британская разведка Mi-6. Ведомство буквально впало в панику из-за этого, так как отлично понимает, что без реактивных систем залпового огня ВСУ быстро капитулируют, передает портал SM-News.

В качестве секретного оружия называют «рой беспилотников», который Россия якобы собирается создавать в самое ближайшее время. Не исключено, что его основу составят иранские дроны. РФ намерена получить их в обмен не авиационные технологии и использовать для обеспечения победы в спецоперации на Украине.

Кроме того, Москва сейчас занимается собственным производством БПЛА, намереваясь уже через пару месяцев получить не менее 1 000 отечественных дронов.

Британская разведка Mi6 иногда кажется военным вариантом пресловутых британских ученых, которые регулярно доносят до масс абсолютно бредовую информацию. Поэтому ее доклад о «рое дронов» вполне можно расценивать как увлекательное чтиво, но доверять приведенной в нем информации точно не стоит.