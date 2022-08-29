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Используемые Украиной «три топора» (американские гаубицы M777) и реактивные системы залпового огня HIMARS – это самое опасное оружие, которое выделяется на фоне остальных западных боевых систем высокой точностью и большой дальностью, рассказал депутат Госдумы Александр Бородай сайту “Украина.ру”.

Он пояснил, что дальность поражения целей у M777 составляет 60 километров. Российские средства контрбатарейной борьбы бьют только на 45 и поэтому уничтожить американские гаубицы они не в состоянии. Что приводит к увеличению потерь.

Кроме того, и M777, и HIMARS получают координаты целей с разведывательных беспилотников и спутников Великобритании и Соединенных Штатов. Именно благодаря этому их попадание в цель приводит к ее гарантированному поражению.

Бородай отметил, что лучший способ предотвратить обстрелы ВСУ с применением такого оружия – активизировать авиационную разведку, увеличить количество беспилотников, чтобы находить и ликвидировать западное вооружение.

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