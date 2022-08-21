Научные специалисты из университетов Сассекса и Эксетера в Великобритании установили по итогам своего исследования, проведенного в Англии и Уэльсе, что более половины местных видов мелких млекопитающих несут в себе следы употребления пластиковых полимеров. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24..

Фиона Мэтьюз, профессор биологии окружающей среды Университета Сассекса, объясняет: «Многое известно о влиянии пластика на водные экосистемы, но очень мало известно о том же в природных системах на суше. Анализируя экскременты самых распространенных мелких млекопитающих, мы смогли получить представление о потенциальном воздействии пластика на нашу дикую природу, а также о наиболее часто встречающихся формах утечек пластика в окружающую среду».

Мэтьюз и ее коллеги из университетов Сассекса и Эксетера в научной публикации по итогам своего исследования сообщили, что ими идентифицированы пластиковые полимеры в четырех из семи видов, для которых были получены образцы фекалий. В этом перечне «пластик-положительных» грызунов оказались коричневая крыса, мышь-полёвка, лесная мышь и европейский ёж.

Исследователи обнаружили, что употребление пластика происходило в разных местах и совершалось видами млекопитающих с разнообразными стандартными диетическими привычками – от травоядных, насекомоядных до всеядных. Эти результаты опровергли предварительные ожидания ученых, полагающих, что образцы из городских районов будут иметь более высокие концентрации пластика, а образцы от травоядных видов будут иметь более низкие концентрации.

Используя оборудование в лаборатории Гринпис в Университете Эксетера, исследовательская группа проанализировала в общей сложности 261 образец фекалий, 16,5% из которых оказались содержащими пластик.

Наиболее распространенными выявленными типами пластиков были полиэстер, полиэтилен (широко используемый в одноразовой упаковке) и полинорборнен (используемый в основном в резиновой промышленности). На долю полиэфира приходилось 27% идентифицированных фрагментов, и он был обнаружен у всех положительных на пластик видов, кроме лесной мыши.

Более четверти пластика, обнаруженного в исследовании, также были «биоразлагаемыми» или биопластиками. Авторы исследования предупреждают, что, хотя эти типы пластмасс способны разлагаться быстрее, чем полимеры, они все же могут попадать в организм мелких млекопитающих, и необходимы дальнейшие исследования для изучения их истинного биологического воздействия.

В отчете исследователей объясняется, что микроволокна, широко используемые в текстильной и модной индустрии, могут попадать в систему сточных вод при бытовых стирках, а затем попадать на землю из-за использования осадка сточных вод в качестве удобрения.

По мнению ученых, микропластик, обнаруженный в ходе исследования, попал в кишечник животных также в результате употребления в пищу зараженной добычи или путем прямого приема внутрь. При проглатывании грызуны могут не только ошибочно принимать пластик за пищу, но и разжевывать макропластик, используемый в качестве материала для обустройства гнезда, или чтобы избежать запутывания.

Ученые подчеркивают, что потенциальное влияние пластика на всю пищевую цепочку в общей экосистеме – это более крупная проблема, которая требует дальнейшего изучения.

Профессор Фиона Мэтьюз в качестве пояснения добавила: «Европейские ежи потребляют дождевых червей, и предыдущие исследования показали, что те нередко содержат микропластик. Поэтому так нужны дальнейшие исследования с целью более точно установить масштаб и путь воздействия пластиков на экосистему, а также оценить их распространенность среди хищных видов, потребляющих мелких млекопитающих, чтобы мы могли предпринять адекватные шаги, чтобы попытаться защитить нашу сокращающуюся дикую природу от пластика».

Доктор Адам Портер, научный сотрудник Университета Эксетера, отметил: «В Великобритании загрязнение пластиком многим кажется проблемой, существующей «где-то далеко», в океанах и тропиках. Это исследование привлекает центр внимания к тому, что имеет место непосредственно вблизи нас. И заодно напоминает, что мы должны полностью изменить наше отношение к пластику, отказавшись от одноразовых предметов и переходя к замене пластика лучшими альтернативами».