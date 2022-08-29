Украинские ВС одерживают великие победы, но делают это исключительно в социальных сетях. Военнослужащий Владимир Регеш с позывным «Санта» рассказал, что принимал участие в боевых действиях за Пески и видел, что именно происходит на самом деле.

В ходе боев Регеш обратился к СМИ и попросил помощи у командования ВСУ, так как оставшаяся без артиллерии украинская армия несла крупные потери. Однако после этого его начали искать «по всему фронту», чтобы наказать за это обращение.

«Приятно поражён тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и сёла, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы», – написал украинский военный.

Он также отметил, что в СМИ ежедневно публикуются сводки о десятках уничтоженных единиц российской бронетехники. Но на самом деле, в битве за Пески единственным успехом было попадание снаряда за 80 метров до танка ВС РФ. В остальных же случаях боезаряды не долетали до боевых машин более 100 метров.