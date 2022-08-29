читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС одерживают великие победы, но делают это исключительно в социальных сетях. Военнослужащий Владимир Регеш с позывным «Санта» рассказал, что принимал участие в боевых действиях за Пески и видел, что именно происходит на самом деле.

В ходе боев Регеш обратился к СМИ и попросил помощи у командования ВСУ, так как оставшаяся без артиллерии украинская армия несла крупные потери. Однако после этого его начали искать «по всему фронту», чтобы наказать за это обращение.

«Приятно поражён тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и сёла, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы», – написал украинский военный.

Он также отметил, что в СМИ ежедневно публикуются сводки о десятках уничтоженных единиц российской бронетехники. Но на самом деле, в битве за Пески единственным успехом было попадание снаряда за 80 метров до танка ВС РФ. В остальных же случаях боезаряды не долетали до боевых машин более 100 метров.

Вам может понравиться

ВС РФ уверенно отодвигают линию фронта и готовятся к масштабному наступлению на Харьковском направлении

Российские ВС намерены раз и навсегда прекратить попытки Киева обстреливать территорию РФ из Харьковской области. На этом направлении они готовят масштабное наступление, которое поможет отодвинуть националистические формирования ВСУ как можно

В Германии назвали имя преемника Зеленского в должности президента Украины

Действующему президенту Украины Зеленскому неоднократно приходилось слышать, что его вскоре сместят с поста. Ему это не нравится, но решать в сложившейся на Украине ситуации будет все-таки Запад. Так, немецкое издание

В России пилотов истребителей учат перехватывать гиперзвуковые ракеты

Поиск и уничтожение целей, которые летят на сверхзвуковых скоростях, начали отрабатывать пилоты российских истребителей МиГ-31БМ. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на источники в Минобороны. При этом учения проводятся на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 29 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 августа – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 29 августа – пасмурно, до 33 °C | Подольск: погода, 29 августа – пасмурно, до 26 °C | Армавир: погода, 29 августа – пасмурно, до 32 °C |