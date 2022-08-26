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Президент Украины Зеленский давно бы находился на допросах ВС РФ, если бы российский лидер Владимир Путин дал команду взять Киев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес украинской Службой безопасности.

Он обратился к сотрудника СБУ и поинтересовался, когда и куда нужно явиться. Все обвиненные спецслужбой сделают это с большим удовольствием и сами разберутся, кто на самом деле является убийцей и преступником.

«Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной военной операции. И буду освобождать тех людей, которых вы мучили все эти годы. И если меня спросить, я даванул и забрал бы Киев, и Зеленский и тому подобное были бы уже в подвале на допросах… Так что благодари Путина за то, что он нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, КВНщик», – эмоционально высказался Кадыров.

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