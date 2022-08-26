Президент Украины Зеленский давно бы находился на допросах ВС РФ, если бы российский лидер Владимир Путин дал команду взять Киев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Так он прокомментировал обвинения, выдвинутые в его адрес украинской Службой безопасности.

Он обратился к сотрудника СБУ и поинтересовался, когда и куда нужно явиться. Все обвиненные спецслужбой сделают это с большим удовольствием и сами разберутся, кто на самом деле является убийцей и преступником.