Сухопутные войска США приглашают на службу “кибервоинов”, или “государственных хакеров”. Соответствующее объявление у себя на странице в социальной сети Twitter опубликовал руководитель кибершколы сухопутных войск США Брайан Вайл. Об этом сообщает ТАСС.

В своём посте Вайл заявляет, что сражения в современном мире всё больше перемещаются в киберпространство. Например, вирусные атаки несут прямую угрозу функционированию критически важной инфраструктуры. Военный обещает, что в случае вступление в ряды “кибервоинов” новобранец разовьёт необходимые навыки, чтобы защищать страну от угроз в киберпространстве, а также “атаковать и использовать уязвимости”.

В посте Вайла прикреплена ссылка на сайт Сухопутных войск США. На нём указываются конкретные специалисты, которые требуются американской армии. Среди них – эксперты по радиоэлектронной борьбе, защите сетей и так далее.