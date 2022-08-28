Украинская армия все еще оказывает сопротивление на Донбассе, но делает это только благодаря сезону и рельефу местности. Как только наступят холода, ВСУ не захотят сидеть в окопах и освободят территорию ДНР от своего присутствия, уверен военный аналитик Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что спецоперация ВС РФ началась в феврале, а в марте начало теплеть, поэтому сильные холода украинские боевики в окопах не застали. В декабре им будет гораздо хуже.

Кроме того, националисты сейчас прячутся по оврагам и лесопосадкам, по балкам и холмам, сплошь заросшим «зеленкой». Но приближающаяся осень вынудит их более тщательно маскировать позиции.

Именно поэтому в конце осени – начале зимы российская армия получит солидное преимущество и используя превосходство в воздухе, изгонит противника с Донбасса.