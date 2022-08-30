Ударный вертолет ВС РФ Ка-52, который носит второе название “Аллигатор”, смог ликвидировать пункт управления и технику украинских националистов, которые были спрятаны в лесу. Подробности сообщает Минобороны РФ.

Авиационные штурмовые бригады принимают активное участие в спецоперации на Украине. Они помогают артиллерийским расчетам и пехоте. Боевые машины Ка-52 сопровождают колонны с гуманитарной помощью и специальными грузами. Эти вертолеты способны лететь на максимально низкой высоте, чтобы обходить ПВО.

Как стало известно, “Аллигатор” смог уничтожить пункт управления и бронетанковые автомобили украинских боевиков. Штурманы сообщили о том, что вылеты производятся и днем и ночью. Пилоты помогают эффективно работать артиллерии, координировать направление, наводить оружие на цель противника.