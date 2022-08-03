Шведско-швейцарская компания ABB, специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения, выпустила на европейский рынок новую – 5-осевую – модель IRB 365 в линейке своих роботов-комплектовщиков FlexPicker. Об этом сообщает интернет-издание Robot Report. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

5-осевой роботизированный механизм, устанавливаемый на потолке, предназначен для высокоскоростного комплектования разнообразных товаров, включающих в себя несколько малогабаритных отдельных элементов, вес которых не превышает 1 килограмма. Робот способен совершать в минуту до 120 операции подбора, переориентации и размещения комплектующих.

Благодаря добавленной пятой оси движения захватывающего устройства IRB 365 FlexPicker может изменять ориентацию выбранного предмета. Это позволяет использовать более высокоскоростные приложения для операций, ранее невозможных при меньшем количестве осей. В частности – для таких задач, как комплектация, упаковка и обработка посылок, где либо точка отбора на входе, либо место размещения требуют изменений в ориентации обрабатываемого комплектующего элемента.

Новая модель расширяет семейство роботов-комплектовщиков FlexPicker, сместив с флагманской позиции предыдущую четырехосную версию этого решения ABB IRB 360. Однако с повышение скорости комплектации и добавленной возможностью задействования пятой оси на конце захвата IRB 365 общая масса поднимаемой полезной нагрузки по сравнению с возможностями IRB 360 несколько снизилась: прежняя версия может собирать, переориентировать и размещать комплектующие массой до 1,5 кг.

Линейка роботов-комплектовщиков ABB FlexPicker теперь, по заявлению компании, также включает в себя унифицированное программное обеспечение ABB PickMaster Digital Twin, которое сокращает время ввода в эксплуатацию с дней до часов и время переналадки с часов до минут.