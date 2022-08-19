Госдепартамент США подтвердил смерть американского добровольца, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, пишет издание «1945». Перевод публикации представил портал «ИноСМИ».

Погибший – это житель штата Мемфис Джошуа Джонс. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что американец попал в бригаду «Нормандия», затем его перевели в другое подразделение.

В первом же серьезном бою Джонс участвовал в нападении на российское добровольческое подразделение «Тигр». Однако эффект неожиданности не сработал, бойцы РФ сумели дать отпор «серым гусям» и ликвидировали нескольких наемников. Среди них оказался и американец, которого каким-то ветром занесло за тысячи километров от дома.

Напомним, что на Украине создан иностранный легион, бойцы которого неоднократно жаловались на мародерство со стороны украинских военных, а также отсутствие профессиональных навыков у представителей командования ВСУ.