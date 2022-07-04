Президент Украины Владимир Зеленский в очередном своем выступлении признал сдачу Лисичанска, а также попросил у Запада новых поставок современного оружия. Он заявил, что с ним украинская армия “вернется” на территорию ЛНР.

По словам Зеленского, командование ВСУ лишь временно отводит подразделения от городов, в боях за которые российские войска имеют неоспоримое преимущество. Однако как только придет новое оружие, Киев вночь намерен восстановить контроль над оставленными населенными пунктами.

Напомним, что 2 июля под контроль союзных войск перешла вся территория Луганской народной республики. Следующим этапом спецоперации ВС РФ станет освобождение ДНР. Для этой цели уже осуществляется наступление на Славянск и Северск, а также на Краматорск, по военным объектам которого наносятся интенсивные удары.