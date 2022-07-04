ВС РФ ведут позиционные бои в районе Краматорска и активно готовятся к штурму этой “украинской крепости”. В рамках подготовки осуществляются интенсивные артилерийские обстрелы аэропорта и промышленной зоны города, где самые боеспособные подразделения ВСУ обустроили военные базы и фортификационные сооружения, рассказал изданию “Москвовский комсомолец” политолог Яков Кедми.

Эксперт ссылается на источники в ДНР, которые отмечают усиление интенсивности ударов по военной инфраструктуре Краматорска. Это указывает на скорый штурм города, который в Киеве называют неприступной крепостью.

Напомним, что Лисичанск украинские власти тоже называли именно так до тех пор, пока не были вынуждены заявить об отступлении из города из-за серьезных потерь и неспособности оказывать сопротивление натиску союзных сил.