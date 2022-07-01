Военно-воздушные силы США одобрили прототип, разработанный компанией LIFT Airborne Technologies, в качестве нового летного шлема следующего поколения. Об этом сообщает Air Force Magazine (AFM) – официальное издание Ассоциации ВВС США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новый шлем, который еще должен пройти дополнительные исследования и испытания, прежде чем ВВС США подтвердят свой выбор о его принятии в оснащение пилотов и предложат контракт на производство и закупку, лучше приспособлен для добавления устройств, устанавливаемых на шлеме, и будет лучше подходить для более разнообразных экипажей. Так заявлено в пресс-релизе ACC (Боевого воздушного командования ВВС США).

Текущий стандартный шлем для летного экипажа – это модель HGU-55/P, впервые представленная еще в 1980-х годах. К настоящему времени он признан заметно устаревшим, прежде всего, потому что с развитием нашлемных систем отображения и других устройств нагрузка на головы и шеи членов экипажа увеличилась, а центр тяжести сместился.

Несколько академических исследований, проведенных в течение многих лет, показали, что более тяжелые шлемы или шлемы с установленными устройствами могут вызывать больший дискомфорт или напряжение мышц шеи, усугубляемое воздействием высоких перегрузок. «Устаревший шлем приводит к тому, что пилоты летают с экипировкой, не оптимизированной для них, что особенно касается женского состава летных экипажей», – отметил аналитик программы летного оборудования ACC Скотт Кота.

Требования к новому летному шлему были установлены после консультаций с Центром управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC) с учетом различных параметров, таких как вес, комфорт пилота, оптимизированный центр тяжести, стабильность и интеграция с различными системами, устанавливаемыми на шлем.

На конкурсе от компаний-разработчиков было представлено более 100 проектов, из которых 38 были прошли на дальнейший этап отбора. Наиболее перспективные из них были отправлены AFLCMC для дальнейшего тестирования в Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и эскадрильи на авиабазах Райт-Паттерсон (штат Огайо) и Эглин (штат Флорида).

Теперь, по итогам проведенных испытаний, ВВС США выбрали калифорнийскую компанию LIFT Airborne Technologies для продолжения разработки нового универсального летного шлема следующего поколения.

Согласно веб-сайту компании-производителя, дизайн нового шлема под названием AV 2.2 включает в себя магнитные ремни для подбородка, которые позволяют стыковать их одной рукой, и оснащен пятью другими удобными вкладышами, которые можно регулировать для целей индивидуальной подгонки. Помимо этого, шлем имеет модульную конструкцию, что упрощает прикрепление таких устройств, как очки ночного видения или нашлемная система управления (HMCS).

Шлем AV 2.2 – с улучшенной вентиляцией, он на 42 процента легче, чем те, которые в настоящее время используются авиаторами. Шлем получает питание от установленной на летном экипаже системы питания (AMPS), что устраняет необходимость установки батарей.

Теперь шлем будет подвергаться дальнейшим исследованиям, испытаниям и доработкам, после чего ВВС США подтвердят одобрение конструкции прототипа и предложат контракт на производство – по оценкам службы, это произойдет не ранее 2024 года. Новый летный шлем для ВВС США будет внедряться в оснащение поэтапно, но уже сейчас известно, что первыми их получат пилоты истребителей F-15E Strike Eagle.

В AFM также отметили: единственный тип самолета ВВС США, экипажу которого новый шлем не понадобится, – это F-35. Для этого истребителя-«невидимки» предназначается собственный летный шлем, изготавливаемый на заказ для каждого пилота и стоящий примерно 400 000 долларов каждый.