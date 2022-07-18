ВВС США заключили контракт с бостонской технологической компанией Merlin Labs на внедрение частичной роботизации тактического транспортного самолета C-130J Super Hercules. Об этом сообщает сайт Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Технология Merlin Labs по добавлению автономности военно-транспортному самолету C-130J представляет собой своего рода продвинутый автопилот, способный взять на себя обязанности одного из членов экипажа в полете под наблюдением пилота-человека. Если технология будет работать так, как было обещано, она позволит самолетам, которые обычно летают с двумя пилотами, работать только с одним, а в перспективе – может позволить одноместным самолетам летать полностью автономно.

В рамках совместного проекта Merlin получит от ВВС США дополнительное финансирование в размере 105 миллионов долларов, что вдобавок к первому траншу дает компании-разработчику в общей сложности сумму в 130 миллионов долларов. «Таких денег ВВС хватило бы, чтобы купить один новый стелс-истребитель F-35A и оставить еще немного мелочи на его оснащение», – отметил обозреватель PopSci.

Это финансирование, по словам генерального директора Merlin Labs Мэтью Джорджа, поможет компании продолжить разработку «самого способного, самого безопасного и эффективного пилота в мире». Хотя Джордж, пусть и вскользь, не забыл указать на важное различие между традиционными автопилотами и продуктом его компании.

Например, наличие круиз-контроля в автомобиле – серьезно отличается по степени важности от наличия в нем водителя. Эта аналогия для самолетов означает, что в обязанности пилота входят не только поддержание курса в полете, но и выполнение взлетов и посадок, реагирование на такие проблемы, как турбулентность и шторм, по мере их возникновения, и даже общение с авиадиспетчерской службой.

Система Merlin Pilot – это прежде всего программа, подключенная к самолету. Это программное обеспечение будет получать те же виды информации от датчиков, что и пилот, хотя будет принимать это непосредственно в виде данных, а не считывать с дисплеев приборов.

У такой системы может не быть буквальной «руки на штурвале», контролирующей крен, тангаж и рыскание, но она предназначена для непосредственного электронного управления самолетом, минуя физический интерфейс. Как вариант на более старых самолетах, где нет цифрового управления по проводам, установка Merlin Pilot будет означать добавление сервоприводов и других управляющих устройств.

Эта технология все еще находится в разработке, но Джордж говорит, что даже на текущем этапе устройство настроено так, что пилот-человек может следить за тем, что делает Merlin Pilot примерно так же, как летный инструктор следит за пилотом-стажером.

«В качестве одного из вариантов предполагается устройство планшетного типа, где пилот-человек может контролировать систему, и если возникнет такая необходимость, он сможет взять управление самолетом на себя», – пояснил Джордж.

В дополнение к механическому управлению самолетом, Merlin Pilot сможет принимать и выполнять словесные команды от служб управления воздушным движением. «Сегодняшняя система подготовлена для того, чтобы с ней разговаривали так же, как с пилотом-человеком, и она будет отвечать так же, как пилот-человек, хотя и немного забавным голосом», – уточнил Джордж.

Компания Merlin Labs уже работает с Федеральным авиационным управлением (FAA) в США и Управлением гражданской авиации Новой Зеландии (CAA) в качестве первых регулирующих органов для сертификации своей системы автопилота. Вопрос о том, должна ли автономная система идентифицировать себя как таковую, чтобы авиадиспетчеры учитывали это при разговоре с ней, все еще уточняется.

Пока что Merlin Pilot на основе машинного обучения способен к поддержке голосовых данных, получаемых от самых разных авиадиспетчеров по всему миру. Это обучение делалось, чтобы ИИ мог самостоятельно и точно реагировать, а не просто следовать установленному сценарию фиксированных правил речи. Это делает его более похожим на Alexa или Siri, чем на бота, который просто читает предварительно записанный сценарий.

В Merlin Labs намерены использовать свою систему в роли второго пилота также на грузовых маршрутах самолетов Cessna Caravans в Новой Зеландии, где относительно пустое небо и пересеченная местность делают его идеальным для тестирования автономных воздушных линий снабжения. Это будут гражданские авиарейсы, но компания намерена извлечь из них уроки для будущих полетов на транспортных C-130 ВВС США.