читать 3 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВВС США заключили контракт с бостонской технологической компанией Merlin Labs на внедрение частичной роботизации тактического транспортного самолета C-130J Super Hercules. Об этом сообщает сайт Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Технология Merlin Labs по добавлению автономности военно-транспортному самолету C-130J представляет собой своего рода продвинутый автопилот, способный взять на себя обязанности одного из членов экипажа в полете под наблюдением пилота-человека. Если технология будет работать так, как было обещано, она позволит самолетам, которые обычно летают с двумя пилотами, работать только с одним, а в перспективе – может позволить одноместным самолетам летать полностью автономно.

В рамках совместного проекта Merlin получит от ВВС США дополнительное финансирование в размере 105 миллионов долларов, что вдобавок к первому траншу  дает компании-разработчику в общей сложности сумму в 130 миллионов долларов. «Таких денег ВВС хватило бы, чтобы купить один новый стелс-истребитель F-35A и оставить еще немного мелочи на его оснащение», – отметил обозреватель PopSci.

Это финансирование, по словам генерального директора Merlin Labs Мэтью Джорджа, поможет компании продолжить разработку «самого способного, самого безопасного и эффективного пилота в мире». Хотя Джордж, пусть и вскользь, не забыл указать на важное различие между традиционными автопилотами и продуктом его компании.

Например, наличие круиз-контроля в автомобиле – серьезно отличается по степени важности от наличия в нем водителя. Эта аналогия для самолетов означает, что в обязанности пилота входят не только поддержание курса в полете, но и выполнение взлетов и посадок, реагирование на такие проблемы, как турбулентность и шторм, по мере их возникновения, и даже общение с авиадиспетчерской службой.

Система Merlin Pilot – это прежде всего программа, подключенная к самолету. Это программное обеспечение будет получать те же виды информации от датчиков, что и пилот, хотя будет принимать это непосредственно в виде данных, а не считывать с дисплеев приборов.

У такой системы может не быть буквальной «руки на штурвале», контролирующей крен, тангаж и рыскание, но она предназначена для непосредственного электронного управления самолетом, минуя физический интерфейс. Как вариант на более старых самолетах, где нет цифрового управления по проводам, установка Merlin Pilot будет означать добавление сервоприводов и других управляющих устройств.

Эта технология все еще находится в разработке, но Джордж говорит, что даже на текущем этапе устройство настроено так, что пилот-человек может следить за тем, что делает Merlin Pilot примерно так же, как летный инструктор следит за пилотом-стажером.

«В качестве одного из вариантов предполагается устройство планшетного типа, где пилот-человек может контролировать систему, и если возникнет такая необходимость, он сможет взять управление самолетом на себя», – пояснил Джордж.

В дополнение к механическому управлению самолетом, Merlin Pilot сможет принимать и выполнять словесные команды от служб управления воздушным движением. «Сегодняшняя система подготовлена для того, чтобы с ней разговаривали так же, как с пилотом-человеком, и она будет отвечать так же, как пилот-человек, хотя и немного забавным голосом», – уточнил Джордж.

Компания Merlin Labs уже работает с Федеральным авиационным управлением (FAA) в США и Управлением гражданской авиации Новой Зеландии (CAA) в качестве первых регулирующих органов для сертификации своей системы автопилота. Вопрос о том, должна ли автономная система идентифицировать себя как таковую, чтобы авиадиспетчеры учитывали это при разговоре с ней, все еще уточняется.

Пока что Merlin Pilot на основе машинного обучения способен к поддержке голосовых данных, получаемых от самых разных авиадиспетчеров по всему миру. Это обучение делалось, чтобы ИИ мог самостоятельно и точно реагировать, а не просто следовать установленному сценарию фиксированных правил речи. Это делает его более похожим на Alexa или Siri, чем на бота, который просто читает предварительно записанный сценарий.

В Merlin Labs намерены использовать свою систему в роли второго пилота также на грузовых маршрутах самолетов Cessna Caravans в Новой Зеландии, где относительно пустое небо и пересеченная местность делают его идеальным для тестирования автономных воздушных линий снабжения. Это будут гражданские авиарейсы, но компания намерена извлечь из них уроки для будущих полетов на транспортных C-130 ВВС США.

«В мире, где пилотов становится все меньше, мы можем поручить им выполнять лишь те миссии, где человеческий мозг нужен больше всего. Считаю, что C-130J, выбранный ВВС в качестве первого испытательного стенда, это не только самый распространенный транспортный самолет. Это действительно хорошая платформа, чтобы начать думать об автономии в кабине очень реальным и практичным образом», – отметил Джордж.

Вам может понравиться

Индийские учёные создали экологичные материалы-звукопоглотители из морских водорослей

Исследователи из Индийского технологического института в Канпуре разработали биоразлагаемую пленку из морских водорослей, которая эффективно приглушает шумы в слышимом людьми частотном диапазоне. Об этом сообщает портал NatureWorld News. Перевод основных

Мобильное приложение к смартфону может точно определять зрелость или порчу продуктов

Стартап GoMicro представил на инновационном форуме в Тувумбе (Квинсленд, Австралия) мобильное устройство с приложением Spotcheck для смартфона, которое предназначено для точной оценки степени зрелости или порчи свежих овощей и фруктов.

Исследователи из КНР разработали технологию двойного покрытия для быстрого создания микробатарей

Научно-инженерная группа из КНР представила технологию быстрого создания новых цинк-бромных микробатарей со сверхвысокой удельной плотностью и повышенной стабильностью работы. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |