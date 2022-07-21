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Широкие поставки вооружения ВСУ ведут к крупному кризису оружия в ЕС. Об этом сообщает НТВ.

Многие члены ЕС крайне недовольны затянувшимся конфликтом на Украине. Основная причина недовольства – поставки оружия, вызвавшие во многих странах Евросоюза кризис военной техники и снарядов.

Франции, для того, чтобы восполнить запасы своих самоходных гаубиц, по оценкам потребуется полтора года, а Британии для соблюдения договора о поставках вооружения пришлось закупать технику у третьей стороны. Германия на данный момент уже сократила объёмы поставок своего вооружения в связи с истощением запасов.

Производство современного вооружения требует долгого времени и крупных затрат. Журналисты западных изданий (в частности The New York Times) считают, что хотя на военную и прочую помощь Украине уже выделили 54$ млрд – далеко не факт, что по истечению чека будет выделен еще один.

Глава Минобороны Украины при этом сделал заявление, что страна готова тестировать новое оружие.

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