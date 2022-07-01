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Китайские учёные научили искусственный интеллект понимать крики цыплят. Внедрение системы на производствах позволит более эффективно следить за здоровьем птиц и способствовать более этичному фермерству. Об этом пишет издание Journal of the Royal Society Interface.

В основе принципа работы системы – знание о том, что птицы, в том числе куры, издают разные звуки в зависимости от того, что они испытывают в тех или иных обстоятельствах: во время испуга, откладывания яиц и так далее. Тоже самое характерно и для цыплят. Те сообщают с помощью звуков о каких-либо трудностях или об удовольствии.

Учёные из Гонконга в течение года записывали звуки, которые издают цыплята на одной из ферм. Затем разбили их по группам в зависимости от того, какую смысловую нагрузку они несут, а после этого разработали алгоритм, который определяет тревожные сигналы со стороны цыплят. Эксперименты показали, что искусственный интеллект справляется с поставленной задачей почти на сто процентов. Благодаря ему уже сейчас можно обнаружить, например, клетку с больным цыплёнком.

Систему ещё будут дорабатывать, а немного позже её планируют пустить в коммерческое производство.

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