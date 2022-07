Лечить эмоционально нестабильных людей в будущем могут начать с помощью новой терапии, основанной на знании о влиянии света на мозг человека. Исследователи из США в ходе ряда экспериментов обнаружили нейроны, которые отвечают за изменение настроения в зависимости от уровня освещенности. Результаты соответствующей работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Science.

Во время экспериментов двум десяткам испытуемым здоровым пациентам искусственно создавали условия с разной освещённостью: рассеивали свет с помощью специальных очков, мешали различать формы или цвета и так далее. После каждого испытания добровольцам проводили магнитно-резонансную томографию, чтобы узнать, какие именно изменения происходят в мозгу человека.

Специалисты выявили около 30 областей коры головного мозга, которые отвечают за когнитивную обработку и настроение и при этом проявляют чувствительность к изменению света. Например, в ходе экспериментов оказалось, что сильный свет подавляет активность в префронтальной коре головного мозга, что сказывается в том числе и на эмоциональном поведении человека.

Доказав влияние света на умственные способности и эмоциональное состояние людей, учёные теперь хотят выяснить, как свет воздействует на мозг людей с нарушенным эмоциональным состоянием. В будущем это может стать основой для разработки новых методик лечения таких пациентов.