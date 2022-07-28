На международном авиасалоне «Фарнборо 2022» в Великобритании американская компания Boom Supersonic представила новый впечатляющий дизайн своего будущего сверхзвукового пассажирского лайнера Overture. Это стало значимой темой комментариев всех ведущих западных СМИ, специализирующихся на авиации. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Компания-разработчик сверхзвуковых самолетов Boom Supersonic, базирующаяся в штате Колорадо (США), представила новый дизайн своего будущего флагманского лайнера Overture. Первый самолет этого типа, как предполагается компанией, будет запущен в производство для коммерческого использования в 2024 году, начнет сертификационные летные испытания в 2026 году и сможет перевозить пассажиров на регулярных рейсах в 2029 году.

Портал Flight Global по поводу обновленного внешнего вида привел яркое высказывание исполнительного директора Boom Блейка Шолла, сделанное им на международном авиасалоне в Фарнборо:

«Это похоже на то, как если бы у «Конкорда» и «Боинга-747» родился общий ребенок».

Новая конструкция самолета теперь имеет четыре двигателя вместо двух, которые предполагались изначально. Планер включает в себя крыло типа «чайка» с увеличенным удлинением, увеличенный размах крыльев и контурный фюзеляж – более широкий спереди и более тонкий сзади. Все эти изменения, по словам разработчиков, направлены на улучшение аэродинамической эффективности.

По заявлению Boom Supersonic, дизайн новой версии Overture основан на «26 миллионах затраченных человеко-часов смоделированных программных разработок, пяти испытаниях в аэродинамической трубе и тщательной оценке 51 полномасштабных вариантов конструкции». В то же время Блейк Шолль отметил, что компания все еще работает над приобретением конкретной модели двигателя для своего самолета.

Планируется, что будущий лайнер сможет летать со скоростью 1,7 Маха над водой и до 0,94 Маха на высоте над населенными пунктами, никогда не создавая «звукового удара». Таким образом, «Overture будет летать со скоростью, вдвое превышающей стандартную скорость современных авиалайнеров, и сможет долететь из Нью-Йорка в Лондон всего за 3,5 часа», – отмечает интернет-издание Interesting Engineering.

Как уточнил Шолль, самолет сможет работать на 100-процентно экологичном авиационном топливе, без смесей или добавок, а вредные для атмосферы выбросы будут нулевыми. За счет этого у будущего самолета есть потенциал для использования на «сотнях» маршрутов по всему миру.

Лайнер Overture будет иметь дальность полета 4 250 морских миль (8 056 км) и сможет вмещать от 64 до 80 пассажиров. Длина самолета от носа до хвоста составляет 61,3 м, а размах крыла (до законцовки) составит 32,3 м.

По заявлению Boom Supersonic, первые поставки лайнеров запланированы на 2029 год. Тем не менее, уже в ходе авиасалона «Фарнборо 2022» компания заключила сделки с United Airlines и Japan Airlines на покупку этих находящихся в разработке самолетов. Строительство новой «суперфабрики», где будет осуществляться производство готовых самолетов Overture, намечено в Гринсборо (штат Северная Каролина).

В числе ведущих поставщиков основных комплектующих узлов и оборудования для Overture названы американские компании Collins Aerospace (поставит системы и компоненты авионики), Eaton (разработает системы распределения топлива, измерения и инертизации), а также французская Safran (создаст шасси для сверхзвукового самолета).

Между тем, Boom Supersonic разработала, но еще не испытала самолет меньшего размера под названием XB-1 , который предназначен в том числе для тестирования будущих возможностей Overture. Дизайн XB-1 с его тремя двигателями имитирует более старую версию конструкции самолета Overture, но компания-разработчик считает, что этот самолет по-прежнему актуален в качестве трамплина для более крупного лайнера. В Boom планируют уже в этом году запустить XB-1 в первый тестовый полет.

Как сообщает сайт Aviation Report, готовится также и особый вариант Overture, «для поддержки специальных правительственных, аварийно-спасательных и военных миссий, требующих быстрого реагирования». Оснащенный такими специальными возможностями, этот сверхзвуковой самолет может использоваться для доставки медикаментов, экстренной медицинской эвакуации или патрулирования больших территорий быстрее, чем обычные самолеты США и их стран-союзников.

Вариант Overture «для специальных миссий» также может использоваться для координации других самолетов и наземных средств в различных сценариях. Блейк Шолл пояснил, что этот вариант самолета станет итогом совместного сотрудничество между Boom и корпорацией Northrop Grumman, соглашение о котором также было заключено на международном авиасалоне «Фарнборо 2022».