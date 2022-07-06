Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев объяснил, почему ответственность за городские бои лежит на плечах профессиональных отрядов российских сил.

Союзные силы продолжают наступление на позиции ВСУ в Донбассе. Недавно под контроль российской группировки перешла вся территория Луганской народной республики. На фронте наблюдается ротация войск, освободители Лисичанска и других городов получат долгожданную передышку. Однако на очереди населенные пункты в ДНР, такие как Бахмут, Авдеевка, Северск и другие. В этой связи эксперты задались вопросом — почему штурм городов осуществляют отлично подготовленные специалисты и «ЧВК Вагнера», а не обычная пехота? Некоторые сравнивают это с забиванием гвоздей микроскопом.

Владимир Евсеев напомнил, что перед российскими бойцами стоит задача минимизировать потери среди мирного населения Донбасса в ходе освобождения населенных пунктов от боевиков ВСУ. В этой связи привлечение профессионалов к городским боям выглядит логично и оправдано.

Всем известно, что ВСУ используют тактику живых щитов и размещает тяжелое вооружение в городских кварталах. Если Киеву нет дела до жертв среди гражданских, то для российских бойцов спасение мирных жителей – вопрос принципиальный, напомнил Евсеев.

«Поэтому для боев в городе больше подходит спецназ, «вагнеровцы» и другие спецподразделения. А вне городов должны воевать другие части. Если мы воюем спецназом в городах, мы минимизируем собственные потери и минимизируем потери мирного населения. Это принципиально важно. Если для преступного киевского режима все равно, сколько погибнет украинцев, то для нас это наши люди. Мы должны о них заботиться. Мы должны ценить жизнь каждого жителя на освобожденной территории», — заключил эксперт.

Евсеев напомнил опыт Мариуполя, где боевики прикрывались тысячами гражданских на заводе «Азовсталь». Там должен был работать спецназ, подготовленный для работы в городских условиях, уверен аналитик.