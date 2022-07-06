Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев объяснил, почему ответственность за городские бои лежит на плечах профессиональных отрядов российских сил.

Союзные силы продолжают наступление на позиции ВСУ в Донбассе. Недавно под контроль российской группировки перешла вся территория Луганской народной республики. На фронте наблюдается ротация войск, освободители Лисичанска и других городов получат долгожданную передышку. Однако на очереди населенные пункты в ДНР, такие как Бахмут, Авдеевка, Северск и другие. В этой связи эксперты задались вопросом — почему штурм городов осуществляют отлично подготовленные специалисты и «ЧВК Вагнера», а не обычная пехота? Некоторые сравнивают это с забиванием гвоздей микроскопом.

Владимир Евсеев напомнил, что перед российскими бойцами стоит задача минимизировать потери среди мирного населения Донбасса в ходе освобождения населенных пунктов от боевиков ВСУ. В этой связи привлечение профессионалов к городским боям выглядит логично и оправдано.

Всем известно, что ВСУ используют тактику живых щитов и размещает тяжелое вооружение в городских кварталах. Если Киеву нет дела до жертв среди гражданских, то для российских бойцов спасение мирных жителей – вопрос принципиальный, напомнил Евсеев.

«Поэтому для боев в городе больше подходит спецназ, «вагнеровцы» и другие спецподразделения. А вне городов должны воевать другие части. Если мы воюем спецназом в городах, мы минимизируем собственные потери и минимизируем потери мирного населения. Это принципиально важно. Если для преступного киевского режима все равно, сколько погибнет украинцев, то для нас это наши люди. Мы должны о них заботиться. Мы должны ценить жизнь каждого жителя на освобожденной территории», — заключил эксперт.

Евсеев напомнил опыт Мариуполя, где боевики прикрывались тысячами гражданских на заводе «Азовсталь». Там должен был работать спецназ, подготовленный для работы в городских условиях, уверен аналитик.

Вам может понравиться

Опубликованы фотографии русского отряда у административных зданий села под Бахмутом

В соцсетях появились кадры с освободителями поселения в ДНР. Русские бойцы 2 июля завершили зачистку населенного пункта от подразделений украинской армии. Противник оказал серьезное сопротивление в Клиновом, поскольку отсюда до

Петербуржцы призвали Смольный вернуться к идее развития «Горской» по проекту «Мегалайна»

Петербуржцы недовольны решением Смольного отказаться от создания масштабного общественного пространства в «Горской». На днях в Telegram-канале BRIEF продемонстрировали ролик о проекте «Мегалайн» по развитию территории бывшей промзоны в Лисьем Носу.

Обычному рядовому инвестору в Петербурге рассчитывать не на что — Пригожин

Северная столица в текущем году не попала в ТОП-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал изданию «Невские Новости», почему мегаполис потерял инвестиционную привлекательность. Актуальный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |