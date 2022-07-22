Все более компактные, функциональные и энергоэффективные умные носимые устройства вышли на порог массового внедрения, по мнению аналитиков, став в центр внимания отрасли мобильной микроэлектроники на ближайшее будущее. Об этом пишет интернет-издание TechRadar. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Если за последние 15 лет в сегменте смартфонов наблюдались бурные действия и исследования, то в ближайшем будущем в центре внимания окажется сектор умных носимых устройств. Дело не в том, что в смартфонах не будет инноваций и прорывных функций, но ясно, что в последние несколько лет в этой сфере наблюдается затишье с точки зрения исторического прогресса. Такое характерно для разработки любого продукта.

С другой стороны, в сегменте умных носимых устройств намечается больше инвестиций и новых достижений. Аналитики ожидают, что этот сегмент будет расширяться «от потребительского до корпоративного, от массового до умных часов для детей и пожилых людей, от спортивных до носимых устройств для фитнеса и хорошего самочувствия».

Все более компактные и элегантные умные носимые устройства находятся на пороге выхода на рынки. 3D-циферблаты, детальные карты в реальном времени и даже двусторонние видеозвонки – вот некоторые из инноваций, которые скоро станут массовыми.

Поскольку в настоящее время растет спрос на богатую функциональность и рост времени автономной работы, лидеры отрасли разрабатывают новые платформы. Так, только что Qualcomm представила свои новые чипсеты Snapdragon W5 Gen 1 и W5 Plus Gen 1.

Согласно прогнозам, умные носимые устройства будут иметь новый, заметно улучшенный дизайн. Как и в случае со смартфонами, будет больше специализированных платформ с обещаниями более высокой производительности и более продолжительного времени автономной работы.

Общее мнение экспертов заключается также в том, что в сегменте умных носимых устройств будет много активности в категории поддержки здорового образа жизни. Уже существует огромный спрос на точное и маломощное отслеживание данных о состоянии здоровья. Вскоре умные носимые устройства могут стать «первым врачом» в экстренных ситуациях.

Они не только смогут более точно записывать параметры вашего здоровья, но и будут достаточно точными, чтобы быть приемлемыми для медицинских специалистов. Практически постоянно действующие чувствительные режимы позволяют превратить умные носимые устройства в реально полезное устройство для фитнеса, поддержания хорошего самочувствия и здоровья.

Такие сегменты, как носимые устройства для детей и пожилых людей, требуют подключения к сети 4G LTE, а все более компактные устройства с увеличенным временем автономной работы будут иметь варианты использования на основе видеокамер. Носимые смарт-устройства также будут иметь более насыщенные и яркие циферблаты, отправлять уведомления и проигрывать музыку на ходу.

Отрасль тесно сотрудничает с экспертами в области сенсоров, камер, NFC (коммуникации ближнего радиуса действия) и программного обеспечения. Так что следует ожидать много улучшений и на этих фронтах.