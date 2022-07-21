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Трофейную технику нацбатальона «Азов» (запрещены на территории РФ) бойцы ДНР используют против ВСУ.

Техник ДНР во время эксклюзивного интервью показал военному корреспонденту «Русской весны» Анастасии Михайловской танк «Булат», во время боевых действий захваченный ДНР. При этом, по словам техника, большая часть техники имеет настолько сильные повреждения, что восстановить ее уже не представляется возможным.

Техник Виктор, занимающийся ремонтом техники для ее дальнейшего использования отмечает, что немалая часть танков захваченных у националистического батальона «Азов»(запрещены в России) были повреждены самими боевиками, для того, чтобы их невозможно было использовать.

Издание «Русская весна» пишет, что в основном это танки моделей Т-64 и Т-72, широко используемые силами ВСУ.

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