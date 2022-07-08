Правительство Петербурга планирует в очередной раз повысить стоимость школьных завтраков и обедов. На этот раз – примерно на 35%, сообщил общественный активист Павел Бойченко. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит антикоррупционную экспертизу. Отметим, что Смольный уже дважды увеличивал стоимость школьного питания. С начала года ценник возрос на 30%. При очередном повышении тариф подскочит на 65% с начала года.

В ближайшее время команда губернатора Александра Беглова изменит существующую ценовую сетку. Для старшеклассников и учеников младшей школы стоимость питания станет разной. Для учеников 1 – 4 классов завтрак будет стоит 111 рублей, а обед 165. Для остальных школьников утренний прием пищи обойдется в 131 рубль, обед в 197. Ранее разделения не было – питание оплачивалось по установленному единому тарифу в 87 и 119 рублей соответственно.

Более низкая стоимость питания для учеников младших классов может свидетельствовать о попытке Смольного переложить на родителей оплату бюджетных обедов. Ведь младшеклассники получают питание бесплатно – за них платит город. При этом для учеников всех классов комбинаты питания готовят одинаковую еду и по составу, и по весу.

Губернатор Беглов объясняет рост цен нарушением логистических цепочек и увеличением закупочной стоимости продуктов. Однако инфляция по стране не превысит в этом году планку 18%-23%, что явно не дотягивает до 65%.

Примечательно, что по решению главы города в новом составе Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания практически не оказалось людей, разбирающихся в этом вопросе. Должности заняли люди из ближайшего окружения Беглова. Например, председателем назначен Константин Серов, возглавляющий Фрунзенский район, (его считают теневым покровителем всей сферы социального питания). Также в совет вошли спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова и пенсионер из избирательного штаба губернатора Василий Волобуев.