Глава Фрунзенского района Санкт-Петербурга Константин Серов организовал закупку тендеров на школьное питание в 18 учебных заведениях по ценам, которые были до повышений тарифов от губернатора Александра Беглова.

На фоне повышения цен тарифов школьного питания в петербургских школах на рекордные 140% во Фрунзенском районе города объявили о двух тендерах на организацию питания в 18 учебных заведениях. Причем общая заявленная сумма в 177 млн рублей будет распределена между всеми организациями.

При пересчете получается, что администрация района во главе с Серовым проигнорировала указания Беглова, оставив цены прежними. Однако система социального питания в Петербурге выстроена таким образом, что комбинаты кормят учащихся на основе той суммы, которая устанавливается в ходе торгов. Так, организации будут готовить завтраки за 74 рубля, а родителям придется переплачивать и отдавать назначенные губернатором 178 рублей.

Напомним, в мае 2022 года петербургский градоначальник уволил из Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания представителей родительского сообщества, врачей и настоящих экспертов, поставив при этом Серова на должность зампредседателя.