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ПМЭФ-2022 принес ряд позитивных результатов для Санкт-Петербурга, заявил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что в этом году власти уделили особое внимание качеству инвестиций в экономику. Однако большинство соглашений были формальными, а прошлогодний форум оказался более успешным.

В эфире телеканала «78» Александр Беглов поделился результатами ПМЭФ-2022. В его рамках город заключил соглашения на более чем полтриллиона рублей.

«Для нас был удачный форум», – считает градоначальник.

Однако реальная ситуация не соответствует заявлению губернатора. Например, по подсчетам Blocknot.ru, в прошлом году Смольный заключил сделок на более чем 600 млрд рублей. В 2022 – всего на 500. Это указывает на падение инвестиционной привлекательности Петербурга.

Примечательно и то, что большинство соглашений были плановыми. Их бы реализовали в любом случае, без «торжественного подписания».

Отметим и заявление Беглова о том, что в условиях санкционного давления федеральный центр выделяет «потоки инвестиций». Однако на деле это оказались большие кредиты «под маленькие проценты». В экспертном сообществе отмечали, что экономика региона может пострадать из-за того, что Смольный постоянно рассчитывает на федеральную поддержку.

Говоря об инвестициях, важно вспомнить и о соглашении с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Именно эта компания будет заниматься благоустройством промзоны «Горская». При этом в рамках прошлогоднего ПМЭФ Смольный уже заключал соглашение с другой компанией, «Мегалайн». Организация уже вложила в проект свыше 240 млн рублей, однако Смольный расторг сотрудничество в одностороннем порядке и передал промзону другому инвестору. Интересно, что «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» планирует инвестировать в проект всего 10 млрд. «Мегалайн» же планировал потратить 236 млрд рублей.

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