Московская усадьба «Студенец» в Красной Пресне рискует в ближайшее время исчезнуть. На ее месте компании бизнесмена Года Нисанова намерены возвести фудмолл. Местные жители пытаются сохранить территорию и выступают против застройки очередного исторического объекта.

Напомним, что Нисанов выкупил территорию усадьбы в конце 2021 года. В планах компании «Киевская площадь» построить там фудмол. «Студенцу» более трехсот лет. Владельцами исторического объект были потомки князя М.П. Гагарина, граф Федор Толстой, граф Ю.М. Виельгорский, купец Н.И. Прокофьев, генерал А.А. Закревский.

Кроме того, под удар компаний известного бизнесмена попадают конструктивистские гаражи на Рогожском Валу, которые также являются историческим наследием.

Общественность выступает против сноса подобных зданий, которых остается все меньше в современной Москве. Стоит вспомнить, что компании Нисанова «позарились» и на здание, расположенное на Патриарших прудах, чтобы построить там ресторан. Рабочие уничтожили историческую ограду и вышли за пределы заведения к самим водоемам, нарушив обещания компании.

Год Нисанов нацелен и на Петербург. СМИ связывают с губернатором Петербурга Александром Бегловым, который отдал бизнесмену в аренду Конюшенное ведомство, но пока оно, по правилам конкурса, не реконструируется, и находится в замороженном состоянии.