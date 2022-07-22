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ВС РФ получили разведданные об обширном перебросе значительного количества войск ВСУ в г. Николаев.

Судя по этим сведениям, командование войск Украины снова пытается сделать из Николаева один из основных тыловых пунктов концентрации собственных бойцов и наёмников.

По имеющимся данным, войска снова пытаются размещать в основном в гражданских объектах: школы, детские дома, больницы, жилые кварталы. После огня по позициям, командованием Украины всячески форсируется информация об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных жителей.

Николаев с начала специальной военной операции стал основным местом концентрации войск Украины на юге страны. Счёт потерянных ВСУ украинских и наёмных бойцов исчисляется тысячами.

По полученным разведданным, были нанесены удары по военным объектам украинских войск. Клубы дыма свидетельствуют о том, что сдетонировали боеприпасы на одном из складов.

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