ВС РФ получили разведданные об обширном перебросе значительного количества войск ВСУ в г. Николаев.

Судя по этим сведениям, командование войск Украины снова пытается сделать из Николаева один из основных тыловых пунктов концентрации собственных бойцов и наёмников.

По имеющимся данным, войска снова пытаются размещать в основном в гражданских объектах: школы, детские дома, больницы, жилые кварталы. После огня по позициям, командованием Украины всячески форсируется информация об обстреле вооруженными силами Российской Федерации мирных жителей.

Николаев с начала специальной военной операции стал основным местом концентрации войск Украины на юге страны. Счёт потерянных ВСУ украинских и наёмных бойцов исчисляется тысячами.

По полученным разведданным, были нанесены удары по военным объектам украинских войск. Клубы дыма свидетельствуют о том, что сдетонировали боеприпасы на одном из складов.