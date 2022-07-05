Петербуржцы недовольны решением Смольного отказаться от создания масштабного общественного пространства в «Горской». На днях в Telegram-канале BRIEF продемонстрировали ролик о проекте «Мегалайн» по развитию территории бывшей промзоны в Лисьем Носу. Инвестор был готов вложить более 60 миллиардов рублей, чтобы построить IT-кластер с порядка 17 тысячами рабочих мест. Ежегодно казна Смольного получала бы 16 миллиардов дополнительных налоговых поступлений. Однако теперь этого не будет. Авторы ролика призывают Смольный вернуть городу возможность развиваться и прекратить беспредел чиновников.

В 2021 году Смольный подписал с инвестором соглашение о намерениях по «Горской» в рамках ПМЭФ. К реализации проекта компания должна была приступить в 2022 году, но город неожиданно разорвал соглашение. На ПМЭФ-2022 губернатор Петербурга Александр Беглов заключил новые договоренности с другим инвестором – СПБР СОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Теперь в «Горской» должен появиться очередной яхт-клуб, коих в городе, несмотря на низкую популярность, насчитывается довольно много.

По некоторым данным, реальным исполнителем проекта в «Горской» может стать одна из структур «Газпрома», в совет директоров которой входит зять Беглова Павел Белов. Пользователи в Сети не исключают, что отказ Смольного от амбициозного проекта мог быть вызван желанием угодить родственнику губернатора. В этом случае Петербург вместо общественного пространства получит закрытую территорию в «Горской», доступ к которой будут иметь лишь представители так называемой элиты.