Депутаты и чиновники Петербурга пытались скрыть причастность НАТО к украинскому кризису, запретив показывать на выставке «Мариуполь — битва за русский мир» некоторые экспонаты. Об этом рассказала руководитель центра «Донецкий доброволец» Александра Лыгина.

Она отметила, что администрация Пушкинского района выразила недовольство артефактами, доказывающими причастность Североатлантического альянса к конфликту на Украине. По словам добровольца, позднее поступило требование убрать часть предметов выставки, передает телеканал «78».

«Далее, когда мы разложили экспонаты уже непосредственно, пришли представители администрации, в том числе (замглавы Пушкинского района. — Прим. ред.) Боголюбова Татьяна, и начали указывать, чтобы мы убрали те экспонаты, которые связаны с освобождением Мариуполя, которые подтверждали причастность НАТО к этому конфликту», — поделилась Лыгина.

Скандал с военно-патриотической выставкой «Мариуполь — битва за русский мир», организованной в рамках фестиваля «День русской славы» в Пушкине, был спровоцирован районной администрацией после ее требования снять символику российской спецоперации. Следственный комитет РФ и ФСБ проводят проверку по данному факту.