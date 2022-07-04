Опубликованы фотографии русского отряда у административных зданий села под Бахмутом

В соцсетях появились кадры с освободителями поселения в ДНР. Русские бойцы 2 июля завершили зачистку населенного пункта от подразделений украинской армии.

Противник оказал серьезное сопротивление в Клиновом, поскольку отсюда до ключевого логистического центра ВСУ в Бахмуте остается около десяти километров.

В результате боев часть построек получила повреждения, в некоторых строениях полностью разрушены стены, выбиты окна.

Для укрепления оборонительных рубежей в районе Бахмута украинское военное командование перебросило все доступные резервы. На этот участок фронта также были перемещены подразделения, отступившие из Северодонецка, Лисичанска, а также отряды, выдавленные из укрепрайона в Горском-Золотом.

Наступление русских сил в рамках СВО на этом участке линии фронта ведут штурмовые отряды «ЧВК Вагнера». Ранее «вагнеровцы» освободили город Попасная, проложив путь для дальнейшего продвижения в сторону Бахмута.