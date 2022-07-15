Умный текстиль с использованием искусственных мышечных волокон был произведен группой исследователей из лаборатории медицинской робототехники австралийского Университета Нового Южного Уэльса (UNSW). Об этом сообщает сайт UNSW. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Исследователи UNSW под руководством доктора Тхань Нхо До изготовили материал, состоящий из крошечных мягких искусственных «мышц», которые представляют собой длинные силиконовые трубки, заполненные жидкостью, которые с помощью гидравлики могут перемещаться. Эти искусственные мышцы, окруженные спиральным витком традиционных тканевых волокон, можно запрограммировать на сокращение или расширение, чтобы они принимали различные формы.

«Наш умный текстиль можно запрограммировать на выполнение различных желаемых движений и деформаций, таких как изменение формы структур из 2D в 3D. Этот материал имеет значительные преимущества, обладая тонкой, гибкой и очень эластичной структурой», – отметил доктор До.

Умный текстиль лаборатории медицинской робототехники UNSW может быть прикреплен к существующему пассивному материалу, или искусственные мышцы могут быть переплетены с традиционной пряжей для создания активной ткани. Исследователи заявляют, что новый материал может найти широкое применение в самых разных областях.

Например, в медицине предложено использовать его для разработки новых низкопрофильных компрессионных устройств, обеспечивающих лучшие лечебные результаты. Пациентам с плохим кровообращением может быть полезна «умная» одежда, которая сжимается, оказывая желаемое давление на поверхностные вены и улучшая кровоснабжение.

Спортсмены также используют компрессионную одежду для более быстрого восстановления и уменьшения боли в мышцах после тренировки, и умный текстиль, разработанный UNSW, может быть использован в этой области. Другой возможный вариант – создание мягких экзоскелетов, которые позволят людям с ограниченными возможностями снова ходить или повысить свою производительность.

«Большинство существующих технологий в этой области по-прежнему основаны на жестких роботизированных костюмах, но мы надеемся, что сможем создать легкий и мягкий экзоскелет, который выглядит и ощущается как леггинсы, которые можно носить как обычную одежду», – пояснил этот аспект доктор До.

Исследование UNSW получило часть финансирования от Национального кардиологического фонда Австралии, и новый умный текстиль может обеспечить помощь больному сердцу, чтобы перекачивать кровь по всему телу, особенно если его автоматически синхронизировать с сердцебиением для усиления данной функции.

Помимо носимых устройств, специалисты Лаборатории медицинской робототехники UNSW рассматривают возможность дальнейшей разработки так называемых «мягких роботов», которые могут выполнять ряд важных специальных задач.

«Традиционные роботы эффективны при работе в структурированных средах, но они довольно жесткие и сталкиваются с рядом проблем в иных условиях. Например, они не могут изменить свою форму или начать действовать из формы двухмерного плоского материала, чтобы получить доступ к небольшим пространствам, а затем превратиться в трехмерный объект», – сказал один из ведущих авторов исследования Фуок Тиен Фан.

Профессор UNSW Найджел Ловелл дополнил: «Мягкие роботы, использующие наш умный текстиль, могут формировать сдвиг и использоваться в качестве подъемного механизма, например, при спасении людей из рухнувших зданий или других опасных сред, или в качестве мягкого трубчатого захвата. Так, в наших экспериментах они смогли поднять объекты примерно в 346 раз больше собственного веса материала».

У научной группы UNSW есть заявка на договор о патентной кооперации в отношении новой технологии, и она продолжает работать над дальнейшими разработками, включая интеграцию мягкого миниатюрного насоса и модулей беспроводной связи, которые позволят создать систему без жесткой привязки к месту. Также продолжается клиническая проверка созданных на основе новой разработки умного компрессионного белья, носимых вспомогательных устройств и мягких тактильных интерфейсов.