Южнокорейская компания COX Space представила свою новую модель беспроводного носимого устройства, названного «кольцевой мышью» VANZY, которое включает в себя различные элементы управления движением и жестами. Об этом сообщает онлайн-журнал Yanko Design. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Для управления различными устройствами традиционно было принято использовать клавиатуру и компьютерную мышь, а в последние годы все чаще используются сенсорные дисплеи. Однако теперь всеми этими разнотипными девайсами можно управлять простыми жестами рук с помощью VANZY. Эта модель создана в форме носимого на пальце кольца и представляет собой подобие беспроводной мыши, дополненной контроллером с датчиком движения, что дает расширенные возможности жестового управления.

Перечень возможных управляющих жестов применяется, в частности, чтобы перемещать слайды в презентации, увеличивать или уменьшать громкость во время прослушивания музыки, пропускать вступление в Netflix, играть в игры или делать множество других вещей. Кольцо VANZY также работает как компьютерная мышь или трекпад в качестве обычного контроллера курсора на ноутбуке или планшете. Имеется даже возможность управлять элементами в виртуальной реальности.

Кольцо VANZY оснащено датчиком 9DoF, который позволяет выполнять высококачественное трехмерное пространственное распознавание, и усовершенствованным набором микросхем, реализующим распознавание до 7 различных жестов в различных программах, применяемых на Windows, Macintosh, Android и iOS-устройствах. VANZY работает с телефонами, планшетами и даже ноутбуками через Bluetooth, позволяя интуитивно управлять ими.

Предпосылка создания VANZY проста: в мире с множеством устройств, которыми требуется часто управлять, касаясь и постукивая пальцами, почему бы не превратить сам палец в некоторое подобие мыши, работающей как универсальное средство управления любым типом девайсов, к которым оно подключено?

Кольцо на пальце работает двумя основными способами: либо распознавая движения и жесты и реализуя их в виде управляющих команд, либо позволяя воздействовать на управляемый девайс с помощью трекпада в верхней части VANZY. Помимо этого, задействуя большой палец, можно сохранить типичные функции мыши, такие касания и щелчки ее левой/правой кнопкой или прокрутки вниз/вверх.

Что касается жестов, VANZY распознает обычные жесты, такие как смахивание влево, вправо, вверх, вниз, вращение по часовой стрелке, против часовой стрелки и движение вперед. Прикрепление кольца к пульту Bar Remote дает особый пульт дистанционного управления с трехмерным пространственным отслеживанием, который можно использовать для управления телевизором, игр или даже работы с ноутбуком.

При подключении к пульту Bar Remote VANZY распознает 4 жеста (вверх, вниз, влево и вправо). Жесты и элементы управления VANZY можно откалибровать и запрограммировать через приложение, а само кольцо может похвастаться машинным обучением, которое со временем совершенствует его применение в качестве контроллера на основе усвоенных действий пользователя, не заставляя его, как это нередко бывает, учиться использовать этот инструмент исключительно заданным образом.

VANZY – уже не первая модель в ряду разработчика и производителя подобных устройств. Компания CoX Space создала в том же «кольцевом» формате предыдущую итерацию, получившую название Snowl, еще в 2020 году. VANZY превосходит предшественника гораздо более производительным внутренним чипсетом и в целом более надежной конструкцией, в частности – оно оснащено сенсорной поверхностью из укрепленного стекла и полностью водонепроницаемо.

Каждое кольцо VANZY поставляется с док-станцией (Bar Cradle), которая заряжает его встроенный аккумулятор. Само аппаратное устройство, которое носится на пальце, весит ничтожные 5 граммов, а вместе с Bar Cradle комплект весит лишь 52 грамма.

VANZY выпускается в классическом черном цвете с силиконовым кольцом (средних и больших размеров), хотя имеются варианты выбрать золотую или серебряную расцветки. По заявлению производителя, устройство можно приобрести по предзаказу с доставкой в ноябре текущего года. Стоимость варьируется в весьма доступных пределах – от 89 до 129 долларов США.