Женщины, которые едят бананы, авокадо и лосось, могут уменьшить негативное воздействие соли в рационе, согласно исследованию специалистов Медицинского центра Амстердамского университета в Нидерландах. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Хорошо известно, что высокое потребление соли связано с повышенным кровяным давлением и повышенным риском сердечных приступов и инсультов. Рекомендации по охране здоровья сосредоточены на ограничении потребления соли, но этого трудно достичь, когда в рацион входят современные обработанные пищевые продукты. Калий помогает организму выводить больше натрия с мочой. В нашем исследовании это показало связь с наибольшим улучшением здоровья у женщин», – сказал один из ведущих авторов исследования профессор Лифферт Фогт из Медицинского центра Амстердамского университета.

В многолетнем исследовании приняли участие 24 963 человека (11 267 мужчин и 13 696 женщин) из числа пациентов общей практики в Норфолке (Великобритания), в возрасте от 40 до 79 лет. Участники заполняли анкету об образе жизни, измеряли кровяное давление и собирали образец мочи.

Натрий и калий в моче использовались для оценки потребления с пищей. Участники были разделены на категории в зависимости от потребления натрия (низкое/среднее/высокое) и потребления калия (низкое/среднее/высокое).

Исследователи проанализировали связь между потреблением калия и артериальным давлением с поправками на возраст, пол и потребление натрия. Потребление калия (в граммах в день) также ассоциировалось с артериальным давлением у женщин – по мере увеличения потребления этот показатель снижался.

Когда подобная взаимосвязь была проанализирована в соответствии с потреблением натрия (низкое/среднее/высокое), связь между калием и артериальным давлением четко наблюдалась только у женщин с высоким потреблением натрия: каждый 1 грамм увеличения суточного потребления калия был связан со снижением систолического давления на 2,4 мм рт. ст. У мужчин не было обнаружено прямой связи между калием и состоянием артериального давления.

В течение среднего периода наблюдения (составившего 19,5 лет) 13 596 (55%) участников были госпитализированы или умерли из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи проанализировали связь между потреблением калия и сердечно-сосудистыми событиями после поправки на возраст, пол, индекс массы тела, потребление натрия, использование гиполипидемических препаратов, курение, употребление алкоголя, диабет и предшествующий сердечный приступ или инсульт.

В общей когорте у людей из категории самого высокого потребления калия риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже. При отдельном анализе мужчин и женщин снижение риска составило 7% и 11% соответственно. Количество соли в рационе, как выяснилось, не особо влияло на взаимосвязь между калием и сердечно-сосудистыми событиями у мужчин или женщин.

Профессор Фогт отметил: «Результаты показывают, что калий помогает сохранить здоровье сердца, но женщины получают от этого больше пользы, чем мужчины. Взаимосвязь между калием и сердечно-сосудистыми событиями была одинаковой независимо от потребления соли, что позволяет предположить, что у калия есть другие способы защиты сердца помимо увеличения экскреции натрия».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым потреблять не менее 3,5 граммов калия и менее 2 граммов натрия (5 граммов соли) в день.

К продуктам с высоким содержанием калия относятся овощи, фрукты, орехи, бобовые, молочные продукты и рыба. Например, в 115-граммовом банане содержится 375 мг калия, в 154-граммовом приготовленном лососе – 780 мг, в 136-граммовом картофеле – 500 мг, а в 1 стакане молока – 375 мг.

Профессор Фогт заключил: «Наши результаты показывают, что здоровое питание для сердца выходит за рамки ограничения соли и повышает содержание калия. Продовольственные компании могут помочь в этом, заменив в обработанных пищевых продуктах стандартную соль на основе натрия на альтернативу – соли калия. Кроме того, мы все должны отдавать предпочтение свежим, необработанным продуктам, поскольку они богаты калием и содержат мало соли».