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Военные ВС РФ регулярно находят в Украине западное оружие. Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью «Украина.ру» рассказал какое именно. Он утверждает, что в основном это турецкие копии различных ПТРК (противотанковых ракетных комплексов).

В основном это копии оружия производства США, Швеции, Израиля, Великобритании, Польши и Германии.

Серийные номера не пробиваются, что говорит о том, что партии оружия «левые»—они не зарегистрированы в ВПК – говорит политик.

Бородай также упомянул, что ВСУ используют запрещенные Женевской конвенцией снаряды с белым фосфором. При этом такое оружие применяется даже против мирного населения, есть сообщения об обстрелах гражданских запрещенными снарядами.

Кроме того, летом 2022 года начались масштабные поставки в Украину реактивных систем залпового огня особой дальности.

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