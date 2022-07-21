Военные ВС РФ регулярно находят в Украине западное оружие. Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью «Украина.ру» рассказал какое именно. Он утверждает, что в основном это турецкие копии различных ПТРК (противотанковых ракетных комплексов).

В основном это копии оружия производства США, Швеции, Израиля, Великобритании, Польши и Германии.

Серийные номера не пробиваются, что говорит о том, что партии оружия «левые»—они не зарегистрированы в ВПК – говорит политик.

Бородай также упомянул, что ВСУ используют запрещенные Женевской конвенцией снаряды с белым фосфором. При этом такое оружие применяется даже против мирного населения, есть сообщения об обстрелах гражданских запрещенными снарядами.

Кроме того, летом 2022 года начались масштабные поставки в Украину реактивных систем залпового огня особой дальности.