Стартап GoMicro представил на инновационном форуме в Тувумбе (Квинсленд, Австралия) мобильное устройство с приложением Spotcheck для смартфона, которое предназначено для точной оценки степени зрелости или порчи свежих овощей и фруктов. Об этом сообщает австралийский портал Mirage News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генеральный директор и основатель стартапа GoMicro д-р Сивам Криш считает, что его инновационный продукт, который основан на продвинутой системе визуализации и приложению с использованием искусственного интеллекта (ИИ), способен сэкономить огромные суммы денег в сельскохозяйственной сфере.

Доктор Криш представил доказательства того, что устройство GoMicro Spotcheck эффективно измеряет точность пищевых продуктов, в ходе презентации на форуме 400M Agrifood Innovation Forum. По его словам, с помощью данного устройства можно оценить спелость или порчу фруктов и овощей, измеряемую в сутках, с точностью 86-99%.

«Это решает очень актуальные проблемы для пищевой промышленности, поскольку, по оценкам, порядка 30% продуктов питания портятся и обращаются в отходы. Теперь имеются очень хорошие коммерческие возможности для применения дешевого и портативного устройства, способного точно оценивать степень товарной годности пищевых продуктов», – отметил д-р Криш.

Команда разработчиков GoMicro каждый день делала 100 изображений разных овощей и фруктов, чтобы собрать обучающие изображения для создания приложения на основе ИИ. Как правило, подобным приложениям требуются тысячи изображений для эффективной отстройки машинного обучения, и даже при этом они далеко не всегда способны достичь высокой точности в полевых условиях.

Успешное решение последней из этих задач стало важным шагом для GoMicro. Эта компания начала свою деятельность в 2020 году под именем Edtech, затем превратилась в компанию AgTech. Теперь стартап GoMicro специализируется на передовых достижениях микроскопии так называемого «стандарта 4.0», и базируется в New Venture Institute при Университета Флиндерса в Аделаиде.

Заявленная цель GoMicro – «заново изобрести» микроскоп и наполнить его искусственным интеллектом, чтобы сделать технологию высочайшего уровня доступной для общественности, а не только для ученых.

Запатентованная технология компании создает условия визуализации лабораторного качества, которые значительно повышают точность обнаружения, сокращая количество изображений, необходимых для учебных целей, что приводит к наиболее точному распознанию с помощью ИИ, доступному на текущем уровне микроскопии.

GoMicro изначально сосредоточила свое внимание на сельском хозяйстве, чтобы помочь фермерам и агрономам выявлять вредителей, болезни листьев и точно оценивать качество продуктов питания.

«Любой фермер, у которого есть мобильный телефон, теперь будет иметь диагностические возможности агронома благодаря встраиванию более точного механизма искусственного интеллекта в микроскоп Spotcheck, подключенный к смартфону», – подчеркнул д-р Криш, и добавил: «Это важный прорыв, потому что микроскопическая информация может предоставить широкий спектр информации по широкому кругу вопросов сельского хозяйства, и мы дадим возможность каждому создавать и развертывать точные приложения на основе ИИ».