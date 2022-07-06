Продвижение ВС РФ в битве за Донбасс значительно ускорилось после ликвидации 57 украинских генералов и высокопоставленных офицеров, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что после этого памятного удара тактика укрепрайонов ВСУ рассыпалась как карточный домик, а российские войска стали гораздо быстрее добиваться успехов.

Леонков отметил, что сейчас работает «эффект домино». Оборона, которую ВСУ выстраивали на протяжении 8 лет, рушится сокрушительно и очень быстро, укрепрайоны падают один за другим.

Западные аналитики уже прекрасно видят успешное продвижение ВС РФ и все чаще заявляют, что украинские вооруженные формирования на Донбассе вряд ли сумеют продержаться более месяца.

«Видимо, они знают, о чем говорят», – подчеркнул эксперт.

Напомним, что в настоящий момент ВС РФ наступают на Северск, где затаились покинувшие Лисичанск подразделения ВСУ, а также наносят массированные удары по Авдеевке, из которой украинские боевики обстреливают Донецк.