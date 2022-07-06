Российские артиллерийские войска и авиация атаковали позиции ВСУ в Авдеевке, передает портал «Военное обозрение». Он ссылается на сообщения очевидцев, которые даже из центра Донецка видят огромный столбы дыма в соседнем населенном пункте.

Массированный удар по Авдеевке стал ответом на беспрерывные обстрелы Донецка, которые велись именно из этого города. Предполагается, что целью стали боевая техника ВСУ, а также склады оружия и боеприпасов, поставляемых Североатлантическим альянсом.

Украинский Генштаб уже подтвердил удары по Авдеевке и отметил, что ВС РФ активно применяют 203-миллиметровые самоходные гаубицы «Пион», другие разновидности ствольной и реактивной артиллерии, штурмовики, бомбардировщики и фронтовую авиацию.

Напомним, что Авдеевка остается одним из наиболее укрепленных населенных пунктов, находящихся под контролем Киева. Российские ВС в настоящий момент продолжают наступление на Славянск и Краматорск, для чего необходим прорыв в Артемовске и Славянске.