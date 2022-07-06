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После сдачи Лисичанска украинские вооруженные формирования отступили к Северску и заняли позиции на подступах к городу. Однако это ненадолго, так как группировка ВС РФ «Отважные» уже начала массированное наступление на этот населенный пункт.

Портал «Русская весна» рассказал, как группировка «О» продвигается к Северску. Союзные силы попутно уничтожают опорные пункты и огневые позиции украинских националистов, используют артиллерию и танки, не оставляя противнику ни единого шанса закрепиться.

Отчаянное сопротивление продолжают оказывать группировки, которые ушли к востоку от Лисичанска, однако ВС РФ громят их позиции, вынуждая отступать все дальше, ликвидируя целые подразделения.

Напомним, что Северск и Артемовск являются следующими целями союзных сил. Именно из этих населенных пунктов будет продолжено наступление на Краматорск и Славянск.

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