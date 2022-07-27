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Учёные из лаборатории Хунтуо в китайском Ухане представили необычное изобретение – ручку, которой можно писать в воздухе. Об этом сообщает South China Morning Post.

По своей сути новый девайс – лазер, создающий крайне малые импульсы с помощью специальной технологии. Эти импульсы взаимодействуют с атомами воздуха – создают из электронов, к ним прикреплённым, светоизлучающую плазму. Точность устройства настолько высокая, что из такой плазмы можно складывать слова или рисовать символы прямо в воздухе. Во время демонстрации изобретения учёные буквально сформировали “из ничего” несколько иероглифов.

Отмечается, что созданный лазер – устройство, потребляющее относительно небольшое количество энергии и полностью безопасное для человека.

Пока не сообщается, будут ли такие ручки поступать в широкую продажу. Первое время изобретение исследователи намерены использовать в квантовых вычислениях или для визуализации работы мозга.

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