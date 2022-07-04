Израильская компания Polaris Solutions в сотрудничестве с Министерством обороны Израиля представила новую технологию камуфляжа Kit 300 на основе материала с тепловизионной маскировкой (TVC), который делает солдат максимально незаметными. Об этом сообщает новостной портал The Brighter Side.

В разработанном Polaris Solutions инновационном камуфлирующем материале используется комбинация микроволокон, металлов и полимеров, чтобы солдат было труднее увидеть не только человеческим глазом, но и с помощью тепловизионных камер.

В качестве внешнего камуфляжного фона солдаты, действующие на местности, могут использовать одну из сторон на фоне густой растительности, а другая больше подходит для пустынных районов. Для других сценариев поля боя компания-производитель может, при необходимости, полностью настроить иные особые шаблоны и расцветки.

Кроме прочего, камуфляж Kit 300 водонепроницаем и может служить убежищем для военных, если использовать его как небольшую палатку. Несмотря на легкий вес, материал достаточно прочен, что позволяет трансформировать его в носилки или преобразовать в стойкие трехмерные маскирующие формы, наподобие «камней».

«Тот, кто смотрит издалека в бинокль, не увидит замаскированных солдат. Камуфляжные технологии не слишком изменились за последние 50 лет», – отметил Гал Харари, глава филиала детекторов и технологий визуализации научно-исследовательского подразделения Минобороны Израиля.

Но в наши дни технология тепловидения создает четкое визуальное представление объекта, улавливая и распознавая его невидимое инфракрасное («тепловое») излучение. Например, теплокровный человек будет отображаться тепловизором как пятно характерных очертаний, а уровень детализации зависит от лишь от чувствительности сенсора. Танк будет выглядеть как объект столь же характерной для него формы, и если двигатель танка работает, он отобразится как «горячая точка».

Тепловизоры широко используются в качестве элемента современных приборов ночного видения. В отличие от более старых технологий, для которых требовался какой-то источник света, тепловизоры вообще не нуждаются в окружающем освещении – им просто требуется обнаруживаемый уровень тепла, чтобы успешно его отображать.

Современные усовершенствованные тепловизоры способны обнаруживать людей, бронетехнику и даже летательные аппараты в безлунные ночи, без использования инфракрасной подсветки и даже сквозь дымовые завесы. Последнее делает тепловизоры полезными даже в дневное время.

Но и эта технология не идеальна. Объекты, которые совсем не излучают тепло, в тепловизорах не видны. Материалы в камуфляже Kit 300 действуют как изоляторы, предотвращая утечку тепла человеческого тела из-под своего покрытия. Таким образом, система Kit 300, максимально устраняя следы «теплового присутствия» солдата, делает его практически «невидимым» – во всяком случае, для тепловизоров.

Одновременно камуфляжная система Kit 300 эффективно делает солдат крайне малозаметными для простого визуального обнаружения, используя вполне традиционные цвета и методы маскировки, разработанные, чтобы позволить владельцу слиться с окружающей местностью.