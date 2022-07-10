Ученым из Университета Лиссабона (Португалия) и Университета Штутгарта (Германия) удалось синтезировать и подробно охарактеризовать ряд молекул кобальта, которые проявляют свойства молекулярных магнитов. Об этом сообщает интернет-издание My Droll. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Текущий рост объемов обмена данными, вызванный массовым распространением электронных устройств, заставил ученых задуматься о более эффективных методах вычислений. Хранение информации в традиционных двоичных системах происходит путем переключения между двумя устойчивыми состояниями. Новая модель спиновой электроники (спинтроники), основанная на ориентации спинов электронов для хранения двоичной информации, позволяет использовать энергонезависимую память, повышенную скорость обработки, меньшее потребление энергии и меньшую плотность интеграции.

Международная группа ученых из Португалии и Германии исследовала ряд молекул кобальта, которые проявили способность переключаться между двумя магнитными состояниями, пусть и при довольно низких температурах. Такие вещества, обладающие магнитной бистабильностью, принято называть молекулярными магнитами.

В предыдущей работе той же научной группы по комплексам кобальта подобные аспекты не изучались, а были проведены вычислительные исследования атомистических моделей, чтобы определить физическое происхождение их свойств и дать обоснование для оптимизации их производительности. Теперь опубликованы новые результаты исследований относительно методов характеризации, таких как электронный парамагнитный резонанс в сильном поле, которые позволяют оценить способность этих материалов реагировать на воздействие магнитных полей.

Нуно Бандейра, член исследовательской группы и научный сотрудник Лиссабонского университета, отметил, что в настоящее время существует два основных направления исследований мономолекулярных магнитов: один из них занимается исследованиями с комплексами лантаноидов. Действительно, из них можно получить гигантские барьеры перемагничивания. Но производство лантаноидов весьма дорого.

Другой исследовательский «фронт» работает с переходными металлами, получение которых обходится дешевле, но их барьеры намагничивания намного меньше. Последнее означает, что эти материалы могут адекватно функционировать только при очень низких температурах.

Опубликованные результаты разработки новых типов лигандов обнадеживают и представляют собой важную веху в развитии наших знаний и поиске лучших материалов для применения в спинтронике и квантовых вычислениях, но «в идеале хотелось бы попытаться получить магнит из одной молекулы, который сможет работать при комнатной температуре», – считает Бандейра.