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Уже в начале следующей недели губернатор Петербурга Александр Беглов может приехать с визитом в Мариуполь, сообщил новостной Telegram-канал «Площадь Восстания». Столь спешная поездка может быть вызвана тем, что к процессу восстановления города ДНР подключилась Тульская область. И чтобы Петербург не «упал в грязь лицом», Смольному придется изобразить активную деятельность в этом направлении, считают авторы публикации.

«Чем будет крыть Беглов? Правильно, созданием видимости бурной деятельности. По нашей информации, именно ради этого «умные лица» из пресс-службы посоветовали Александру Дмитриевичу лично прокатиться в Мариуполь. Губернатор достаточно долго сопротивлялся, отметал этот план. Последнее, что хочет Беглов – уезжать из удобного для него города. Но ситуация вынуждает. Поездка может состояться в начале следующей недели»,пишут авторы канала.

Отметим, что Смольный уже более месяца должен заниматься восстановлением Мариуполя, но активных начинаний так и не предпринял. В то же время Тульская область уже оценила обстановку, очертив пул первоначальных работ, о чем глава региона Алексей Дюмин доложил российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее журналисты указывали на то, что привлечение Тульской области к восстановлению Мариуполя стоит рассматривать важным сигналом тем, кто «тормозит» процессом. Политтехнолог Вадим Полежаев не удивился, что Федеральный центр подключил к важной задаче другие регионы, ведь петербургские чиновники к сегодняшнему дню не смогли найти ни проектировщиков, ни подрядчиков для работ, связанных с восстановлением города-побратима.

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