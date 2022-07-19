Провалы губернатора Александра Беглова запечатлели активисты движения «Молодой Петербург». Они уверены: выставка «Достижения антинародного бесхозяйства» стала ярким примером чиновничьей слепоты.

Общественники обратили внимание петербуржцев на то, что Смольный не преуспел во многих отраслях. Например, у Петербурга нет каких-либо достижений в сельском хозяйстве, сохранении водных ресурсов, промышленности и даже искусстве. Как правило, на подходящих для возделывания землях растет борщевик, промышленные площади сгорают, а в водоемы отправляется мусор. Все эти проблемы, наиболее вероятно, не волнуют «хозяйственника» Беглова.

«На главных страницах проверенных изданий градоначальник всегда при деле на фоне только что постеленного газона. За кадром же остаются разрушенные стены расписанных вандалами памятников архитектуры, «фас» на которые коммунальщики не получают никогда. С заботой о горожанах с легкой руки чиновников под кистью коммунальных служб умирают лишь легендарные муралы Петра, Хармса, Бродского и других», – пишут активисты на странице сообщества.

Александр Беглов и профильные комитеты не могут решить острые городские проблемы на протяжении долгого времени. Это отражается на рейтинге градоначальника. Некоторые петербуржцы уже начали требовать отставки Беглова.