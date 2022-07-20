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Администрация сообщества во «ВКонтакте» «Дежурный по Питеру» провела соцопрос, согласно которому 73% жителей города остались недовольны промежуточными итогами транспортной реформы.

73% петербуржцев не довольны промежуточными итогами транспортной реформы

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/d_piter

Судя по недовольным комментариям, больше всего жителей Северной столицы не устраивает отмена коммерческих рейсов общественного транспорта – так называемых «маршруток». Пользователи Сети указали, что об удобстве новых маршрутов социальных автобусов говорить не приходится.

73% петербуржцев не довольны промежуточными итогами транспортной реформы

73% петербуржцев не довольны промежуточными итогами транспортной реформы

73% петербуржцев не довольны промежуточными итогами транспортной реформы

Другой комментатор пожаловался на «душные вонючие автобусы без окон с травмирующими дверями».

73% петербуржцев не довольны промежуточными итогами транспортной реформы

Напомним, 15 июля Смольный запустил третий и финальный этап транспортной реформы, в рамках которого с улиц города исчезли маршрутки.

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