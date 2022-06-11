Транспортная реформа в Петербурге, второй этап которой начался 1 июня, привела к увеличению проблем в городе. Отмена маршруток и их замена на автобусы привела к увеличению интервала движения транспорта, забитым в «часы пик» салонам. Изменение автобусных маршрутов тоже ничего хорошего городу не принесло — они оказались неудобными для большинства пассажиров.

«Если отменят часть маршруток по Королева (проспект – прим. ред.), например, 76, 79 и 127, то будет проблематично, потому что прямого транспорта нет. Отменили 367 по Парашютной (улица – прим. ред.), то есть ездить сейчас проблематично. Уже получается с пересадками, мы там как-то с пожилой мамой. Приходится в прямых маршрутах добавлять пересадку», — пожаловалась жительница Приморского района Санкт-Петербурга.

Женщина вынуждена из-за перехода на НМТО ездить с пересадками. Про новые маршруты ей приходится узнавать в интернете — на остановках общественного транспорта актуальной информации нет. Она считает, что в Приморском районе нельзя полностью отменять маршрутки. Это чревато транспортным коллапсом.

«Пока какие-то ходят – справляемся как-то в принципе, когда как. Если отменят совсем, то будет проблема. Тем более район «Чистого неба» (жилой комплекс – прим. ред.), очень большой пассажиропоток, то есть реально будет проблема», — поделилась переживаниями петербурженка.

Жительница города призвала Смольный заменить старые автобусы на новые, чтобы обеспечить петербуржцам комфортное передвижение.

«Я вчера до Пионерской ехала на старом автобусе, очень жарко, душно, очень медленно. До Пионерской я ехала минут 30 или 40», — пожаловалась она.

Женщина отметила, что транспортная реформа имеет много недостатков и недоработок. Властям следует пересмотреть идею с отменой оплаты наличными, ведь далеко не все пенсионеры знают, как пользоваться смартфонами и картами.

«По поводу оплаты в транспорте наличными, отмены. У меня мама пенсионер, она ездит крайне редко, у нее нет льготного билета. Она не умеет пользоваться картами, телефоном и так далее. Вот нужно будет поехать на автобусе, и что человеку делать? Вот что делают пенсионеры? Что делать пожилым людям?» — недоумевает женщина.

В рамках транспортной реформы в Петербурге власти ликвидировали целый ряд маршруток с городских улиц. Их заменили автобусы, однако их не хватает. Из-за этого увеличилось время ожидания транспорта, а в «часы пик» людям приходится ездить в переполненных салонах и стоя. Валидаторы часто не работают, маршруты неудобны, поэтому приходится ездить с пересадками.