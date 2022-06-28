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Казаки подались в актеры вместо обещанного участия в специальной военной операции по денацификации Украины. Так члены Новотитаровского казачьего общества снялись в фильме, приуроченному к 81-й годовщине Великой Отечественной войны.

Художественно-документальная кинолента получила название ««Израненные судьбы. Эхо войны». Премьера состоялась 23 июня 2022 года. Фильм был представлен Домом культуры станицы Новотитаровской и доступен для просмотра на его официальном YouTube канале.

Однако изображать героев на экране, вспоминая подвиги старого поколения, и брать в руки оружие для защиты национальных интересов страны в реальности — это разные вещи. Представители данного казачества являются прямым тому доказательством, поскольку обещаниям отправиться защищать Донбасс, которые они дали еще в 2014 году, казаки предпочли съемочную площадку.

«Раньше казачество было сословием, которое занималось пограничной военной службой. Нынешние псевдоказаки — это то, что современным языком называется косплеем. Они просто играются и никакого отношения к военной службе не имеют. Никакой пользы от них нет, поскольку они являются гражданскими лицами. Вот только в фильмах им сниматься и остается», — объяснил историк и военный эксперт Борис Юлин.

Военная операция на Украине показала истинное лицо современного казачества. В ответственный момент, когда государство нуждается в максимальной поддержке, вместо реального участия в боевых действиях они выбирают греться в лучах славы киногероев и присваивать себе заслуги великих казаков времен Второй Мировой войны.

 

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