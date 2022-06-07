Японская компания IHI Corp. успешно протестировала подводную гидротурбинную установку, которая способна обеспечить мощный непрерывный источник возобновляемой энергии. Об этом сообщает портал One Green Planet. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Крупный японский производитель в сфере тяжелого машиностроения IHI Corp уже более десяти лет работает над созданием подводной гидротурбины для использования глубоководных океанских течений. Созданный корпорацией прототип, получивший название Carryu, представляет собой 330-тонную установку, предназначенную для работы на глубине от 30 до 50 метров над уровнем моря.

Caryu намечено использовать в водах течения Куросио – одного из самых сильных течений в мире, протекающего в Тихом океане у восточного побережья Японии. Опытная установка оснащена двумя турбинными вентиляторами, которые вращаются в противоположных направлениях, и особой системой регулировки плавучести.

Полученная от турбин электроэнергия будет передаваться по морскому кабелю. По оценкам японской Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO), течение Куросио потенциально способно генерировать до 200 гигаватт энергии – это около 60 процентов нынешних генерирующих мощностей Японии.

«Океанические течения имеют преимущество для Японии с точки зрения их удобной досягаемости. Энергия ветра здесь не столь эффективна, географически она больше подходит для Европы, которая подвержена преобладающим западным ветрам и расположена в более высоких широтах», – отметил специалист по развитию океанических технологий Кен Такаги, профессор Токийского университета.

Япония уже сейчас является третьим по величине в мире производителем солнечной энергии, но крупные инвестиции в оффшорные ветряные турбины, а особенно – в новые глубоководные гидротурбины могут существенно изменить ситуацию в области внедрения возобновляемых источников энергии. Экологически чистая энергия, получаемая от ветра, воды или солнца, сделает японскую энергосистему одной из самых эффективных в мире.

По итогам испытаний, согласно данным IHI Corp., было установлено, что прототип Caryu способен генерировать 100 кВт статического электричества. Мощность промышленной турбины компания планирует увеличить до 2 МВт. По оценкам производителя, такая установка может быть готова к коммерческому использованию примерно к началу 2030-х годов.

Одной из основных сложностей, которую за это время еще предстоит преодолеть IHI Corp., является совершенствование подводных систем. Еще одна серьезная проблема заключается в том, насколько подобные гидротурбины повлияют на подводную морскую жизнь – это необходимо детально и долговременно изучить, прежде чем можно будет внедрять новые технологии.