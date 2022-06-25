Украинские военные опубликовали в Сети видеозапись, на которой рассказали о переброске подразделений из Лисичанска в Славянск. Тем самым они выдали информацию, являющуюся военной тайной, рассказал портал Gazeta.ru.

Ссылаясь на телеграм-канал «Милитарист», журналисты отмечают, что на записи хорошо видна местность, которая легко идентифицируется. Кроме того, один из бойцов своеобразного «TikTok-отряда» называет место переброски ВСУ.

Напомним, что ранее замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что публикации в социальных медиа сорвали операцию Генштаба Украины в Северодонецке, откуда подразделения ВСУ сейчас выведены полностью.

Напомним, что для установления контроля над территорией Луганской народной республики ВС РФ и Народной милиции ЛНР осталось освободить Лисичанск. В этом города пока еще продолжаются бои.