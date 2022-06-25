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«Желатиновый завод» и шахта в Лисичанске уже находятся под контролем союзных сил ВС РФ и ЛНР, сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он также отметил, что в городе все еще продолжаются боевые действия. Националистические подразделения ВСУ, которым просто некуда отступать, оказывают отчаянное сопротивление. Но установление контроля над Лисичанском – это всего лишь вопрос времени.

Напомним, что 24 июня город был полностью заблокирован с юга группировкой «Центр», которой командует генерал-полковник Александр Лапин.

Агентство РИА Новости напоминает, что взятие Лисичанска будет означать переход всей территории ЛНР под контроль союзных сил и ее освобождение от украинских нацистов.

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